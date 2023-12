Montalto Uffugo – Usb Cosenza insieme agli ex lavoratori Villa Sorriso

MONTALTO UFFUGO – “Il sistema delle curatele è estremamente radicato e usuale nell’imprenditoria Cosentina, soprattutto per quanto concerne la sanità privata e le strutture ricettive”. E’quanto riporta un comunicato firmato dall’Unione Sindacale di Base di Cosenza, che stamattina insieme ad alcuni ex lavoratori che rivendicano la mancata corresponsione del Tfr e di alcune mensilità, hanno protestato davanti la Casa di riposo per Anziani Villa Sorriso, a Montalto Uffugo. “A pagare – prosegue la nota – sono soprattutto e sempre lavoratori e lavoratrici. Oggi la protesta davanti alla struttura Villa Sorriso e ci domandiamo come e quanto si vigili sull’operato di chi accede alla curatela fallimentare. Aste, bilanci, licenziamenti e assunzioni. Prossimamente – conclude la nota – saremo davanti al tribunale, perché queste persone hanno una dignità e attendono risposte concrete. Non è possibile che i tempi della giustizia siano costantemente atavici e complici”.

