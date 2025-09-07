Montalto Uffugo, tutto pronto per il IV Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il prossimo 14 settembre alle ore 17.00, il suggestivo sagrato del Duomo della Serra, nel cuore del centro storico di Montalto Uffugo, tornerà a risplendere di arte, passione e talento con la IV edizione del Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”, ideato e diretto dalla Maestra Simona Altomare.

Un appuntamento atteso che si è affermato nel panorama nazionale e internazionale come palcoscenico di eccellenza per la danza. Un evento che unisce tecnica, emozione e visione culturale, offrendo ai giovani artisti un’opportunità concreta di crescita e affermazione. Non solo competizione, ma una vera e propria celebrazione del linguaggio universale del corpo e del movimento.

A decretare i vincitori sarà una prestigiosa giuria internazionale, selezionata con cura per garantire qualità e imparzialità nel riconoscere il talento autentico. In palio premi rilevanti, borse di studio e contratti professionali, che potranno aprire le porte del mondo del lavoro a ballerini e coreografi meritevoli. Il momento più atteso sarà l’assegnazione di diversi premi riconosciuti dal Ministero della Cultura, nonché contratti di lavoro. Sigilli d’eccellenza che testimoniano il valore della manifestazione nel panorama artistico nazionale.

Ad impreziosire la serata saranno diversi ospiti, tra cui ospite d’onore Rebecca Bianchi, etoile del teatro dell’opera di Roma. Una scelta voluta con determinazione dalla Maestra Altomare per rafforzare il legame tra l’evento e la città di Montalto Uffugo.

L’obiettivo dichiarato della direttrice artistica è chiaro e ambizioso: valorizzare il territorio attraverso l’arte, trasformando il concorso in un’occasione non solo artistica, ma anche culturale, sociale ed economica per tutto il borgo. Il Leoncavallo Dance Festival non è soltanto un evento, e’ un ponte di speranze di nuove generazioni che danzano verso il domani.