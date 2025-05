Montalto Uffugo: sevizie contro gatti e cani, sindaco Faragalli annuncia ‘tolleranza zero’

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un’ondata di sdegno attraversa la cittadina di Montalto Uffugo dopo le numerose segnalazioni di maltrattamenti e avvelenamenti ai danni di animali domestici, in particolare cani e gatti. A lanciare l’allarme sono stati diversi residenti che, nelle ultime settimane, hanno denunciato il ritrovamento di animali feriti o uccisi da esche avvelenate.

Di fronte a quella che appare come un’escalation di violenza gratuita, il sindaco Biagio Faragalli, affiancato dal consigliere delegato alla Sanità Alessandro Mazzotta, ha annunciato un piano d’azione senza precedenti per contrastare il fenomeno. «Tolleranza zero contro ogni forma di maltrattamento», ha dichiarato il primo cittadino, condannando con fermezza gli episodi e lanciando un appello alla collaborazione dei cittadini. «Non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti di fronte a tanta ferocia – affermano Faragalli e Mazzotta –. Gli animali sono esseri senzienti e parte integrante della nostra comunità. Chi li avvelena o maltratta non solo commette un grave reato, ma ferisce l’intera coscienza collettiva».

Le misure in arrivo

Il piano comunale contro il maltrattamento animale prevede diverse azioni concrete:

– Intensificazione dei controlli da parte della polizia locale nelle aree segnalate;

– Attività investigative mirate per identificare e denunciare i responsabili;

– Maggiore collaborazione con le forze dell’ordine per coordinare gli interventi;

– Campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, per promuovere il rispetto degli animali e l’importanza della denuncia.

L’appello del sindaco

Il sindaco Faragalli ha infine invitato i cittadini a non restare in silenzio: «Chiedo a tutti di essere i nostri occhi e le nostre orecchie. Non abbiate timore di segnalare comportamenti sospetti. Solo con la collaborazione di tutti possiamo fermare questa spirale di violenza e garantire un ambiente sicuro ai nostri amici a quattro zampe. Insieme, possiamo dire basta alla crudeltà». Il Comune si prepara quindi a una risposta ferma e determinata, facendo della tutela degli animali una priorità non solo etica, ma anche sociale.