Montalto Uffugo, presidio Cgil al nuovo Polo Logistico Conad «vertici ignorano sindacato e lavoratori»

Sit-in di protesta durante l’inaugurazione del Polo Logistico Conad a Montalto Uffugo: “i vertici Conad non hanno incontrato né i lavoratori né la delegazione sindacale che chiedeva un breve confronto”

S.G.
MONTALTO UFFUGO – “È vergognoso che i vertici Conad non abbiamo ascoltato i lavoratori che li attendevano né incontrato la delegazione sindacale che chiedeva un breve incontro. Quanto emerso nei mesi scorsi, che ha portato al licenziamento di lavoratori e alla condanna di un’azienda per condotta antisindacale, avrebbe meritato un atteggiamento diverso. Non è così che può essere accantonato”. Sono le parole del segretario regionale della CGIL Gianfranco Trotta a margine del sit in che questa mattina, Filt Cgil Calabria, Filcams Cgil Calabria e Cgil Cosenza hanno tenuto a Montalto Uffugo in occasione dell’inaugurazione del nuovo Polo Logistico E Pac 2000 A Conad, proprio di fronte allo stabile.

Dopo ore di presidio i vertici hanno mandato addetti alla vigilanza per allontanare lavoratori e sindacalisti che pacificamente stavano presidiando. Un invito che non è stato accolto dai manifestanti che hanno continuato la loro protesta pacifica. Per il sindacato “la nascita di un polo logistico di tale portata in Calabria è un’occasione importante per la crescita economica e occupazionale. A patto che il lavoro sia sano e tutelato, al contrario di quanto accaduto con aziende appaltatarie di Conad che hanno poi ben pensato di mandare a casa chi chiedeva diritti e denunciava gravi situazioni di vessazioni e non solo“.

Chiediamo ai vertici di Conad nazionale – dichiarano congiuntamente Gianfranco Trotta (segretario Cgil Calabria), Salvatore Larocca (segretario regionale Filt Cgil), Giuseppe Valentino (segretario regionale Filcams Cgil) e Massimiliano Ianni (segretario Cgil Cosenza) –  di assumersi pienamente la responsabilità che deriva dal proprio marchio, senza scaricare sulla filiera calabrese questioni che riguardano lo sfruttamento dei lavoratori, l’applicazione di contratti pirata o, peggio ancora, l’epurazione di lavoratori scomodi perché portatori di istanze di legalità e di diritti. Avremmo voluto essere avvicinati, ascoltati, ricevere un segnale per avviare un dialogo costruttivo e responsabile, capace di portare a soluzioni condivise e rispettose dei diritti dei lavoratori, nell’interesse non solo del personale coinvolto ma anche della comunità e della stessa immagine aziendale”.

