Montalto Uffugo, Luigi Formoso rinuncia alla sua candidatura a sindaco

MONTALTO UFFUFO (CS) – Luigi Formoso, medico oculista ed ex consigliere comunale di Cosenza era stato, nei giorni scorsi ,candidato a sindaco per il comune di Montalto Uffugo con il Pd. Formoso avrebbe dovuto avere l’appoggio del sindaco uscente Pietro Caracciolo con la sua maggioranza ma, notizia di pochi minuti fa è che il dottore ha rinunciato alla sua candidatura nella corsa di primo cittadino.

Il passo indietro di formoso è scaturito dal fatto che il suo nome non è riuscito ad aggregare la lista che aveva assicurato il suo sostegno venendo così meno. La sua candidatura è per lo più riuscita a disaggregare i consensi. Nell’ultima riunione lo stesso Formoso non è riuscito a presentare neppure una propria lista e questo lo ha fatto desistere definitivamente.