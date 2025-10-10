Montalto Uffugo, ecco il nuovo mercato Campagna Amica di Coldiretti. Ogni venerdì con prodotti a KM zero

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – È stato inaugurato questa mattina, a Taverna di Montalto Uffugo, il nuovo mercato Campagna Amica di Coldiretti Calabria. Il nuovo mercato ha trovato la sua location presso la Villetta Comunale “Ettore Canonaco” in Via A. Manzoni e sarà protagonista con le aziende con un appuntamento fisso: ogni venerdì mattina dalle ore 08:00 alle 13:00.

Il nuovo mercato Campagna Amica di Coldiretti a Montalto Uffugo

Sostenibilità, genuinità e filiera corta: sono questi i principi che animano il mercato di Campagna Amica per valorizzare l’agricoltura italiana e avvicinare i cittadini ai produttori del territorio. Uno spazio dedicato alla vendita diretta dei prodotti agricoli, dove ogni agricoltore aderente è iscritto a Coldiretti ed è impegnato a commercializzare esclusivamente prodotti italiani, locali e a chilometro zero. Verdura e frutta di stagione, formaggi, miele, conserve e specialità tipiche diventano così protagonisti di una spesa autentica e consapevole a due passi da casa.

Un acquisto trasparente e diretto

Un’esperienza di acquisto trasparente e diretta, dove il rapporto tra consumatore e produttore si rafforza nel segno della fiducia e della qualità. In Calabria, Campagna Amica è presente con tre mercati coperti settimanali nelle città di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, oltre a numerosi mercati all’aperto e itineranti, nei principali centri urbani e località turistiche.

Come ha evidenziato il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli, presente questa mattina al taglio del nastro, si tratta di un risultato importante voluto dall’Amministrazione Comunale «Siamo felicissimi di inaugurare oggi questo bellissimo mercato che sarà presente ogni venerdì mattina a Taverna di Montalto Uffugo. Un risultato importate e un obiettivo di questa amministrazione comunale raggiunto grazie alla determinazione dell’assessore Pasqua del presidente di Coldiretti Calabria Aceto, del direttore Cosentino e del dottore Ambrogio».