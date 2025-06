Montalto Uffugo, con l’evento XC Night il centro storico diventa un circuito per ciclisti

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS9 – A Montalto Uffugo arriva l’ “XC Night”, l’evento che promette di aprire l’estate del borgo all’insegna del divertimento e dell’agonismo sportivo unendo sport, cultura e valorizzazione del territorio. Sabato 21 giugno, i vicoli e le suggestive stradine del borgo faranno da palcoscenico a una spettacolare gara di mountain bike che vedrà quaranta atleti sfidarsi in un circuito unico, ricavato nel pittoresco centro storico di Montalto Uffugo, unendo agonismo e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. A parlarne in conferenza stampa martedì 17 giugno, nella sala di rappresentanza del Comune di Montalto Uffugo, il Sindaco Biagio Faragalli, il Consigliere comunale con delega allo Sport Piero Parisano, l’Assessore alla Cultura, Grandi Eventi, Spettacoli e Turismo Silvio Ranieri, nonché Raffaele De Benedittis dell’Associazione “Anzianotti” e Andrea Arena dell’azienda Arena Mieli. L’occasione è stata propizia per scoprire i particolari della prima edizione di “XC Night Montalto Uffugo”.

“XC Night Montalto Uffugo”: la gara e le aspettative

Il Sindaco Biagio Faragalli ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere l’intero territorio di Montalto Uffugo. “Questo evento parte dal centro storico, in notturna – ha spiegato il Sindaco -, ma sarà studiato e progettato anche per la montagna, per valorizzarne le bellezze naturali”. Faragalli, dunque, guarda al futuro e sottolinea l’importanza di lavorare in stretta sinergia con il mondo dell’associazionismo locale per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e rilevanti. La competizione vedrà 40 ciclisti affrontare un’ora di corsa continua, con partenza da Piazza Errico Bianco alle 20:30. Il Consigliere Parisano ha annunciato la partecipazione importante di atleti provenienti dalle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria oltre che Cosenza. “Un risultato molto soddisfacente per essere solo la prima edizione dell’ XC Urban che si svolge nel nostro borgo” – ha commentato con orgoglio Parisano, invitando i cittadini montaltesi ma anche di altre realtà non solo limitrofe ad assistere all’evento. Soddisfazione espressa anche dall’assessore al Turismo, Ranieri. “Sarà una bella serata di sport che aiuterà a valorizzare e promuovere la nostra città, ecco perché saranno aperti tutti i punti di interesse, per far conoscere le bellezze culturali a tutti i visitatori”. Il referente dell’associazione “Anzianotti”, Raffaele De Benedittis, entusiasta per l’evento montaltese, ha parlato della mission del sodalizio. “La XC è una disciplina che noi adattiamo nella urban: ci sono gradini e si prevedono salti spettacolari. Sarà molto bello vedere le bici che sfrecciano e i corridori darsi battaglia fra i vicoli del centro storico” – ha detto De Benedittis. La gara, difatti, si svilupperà su un percorso ricavato all’interno del borgo montaltese, per circa 3 km, in notturna ma illuminato con lampadine ambrate per rendere il colpo d’occhio mozzafiato.

Un programma ricco di eventi

La “XC Night Montalto Uffugo” non sarà solo agonismo. La serata pre-gara sarà animata dalla consegna di un defibrillatore al Comune di Montalto da parte dell’Associazione Lion, un gesto che sottolinea l’attenzione alla sicurezza e alla comunità. A seguire, l’intrattenimento musicale sarà affidato al vivace gruppo “I chini c’è c’è”. Durante la conferenza stampa, i presenti hanno avuto l’opportunità di degustare il miele dell’azienda montaltese Arena Mieli, già vincitrice del prestigioso premio “Una Goccia d’Oro”. Una presenza che ha dato modo di discutere dei benefici del miele per gli sportivi, usato come integratore naturale. L’azienda Arena Mieli donerà un vasetto del suo prelibato miele a ogni corridore partecipante. “XC Night Montalto Uffugo” si prospetta come un evento imperdibile, capace di combinare lo spirito sportivo con il fascino storico di uno dei borghi più belli della Calabria.