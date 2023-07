Montalto, oltre 5 chili droga e una pistola in casa. Beccato in flagrante un 25enne

MONTALTO UFFUGO (CS) – A Montalto Uffugo (CS), i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne del posto per detenzione illegale di un’arma comune da sparo clandestina e di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

All’interno della propria abitazione, sono stati trovati, nella sua disponibilità, una pistola cal. 7.65 con matricola abrasa, con caricatore contenente 7 cartucce, 57 panetti di hashish, per un peso complessivo pari a kg 5 circa, gr. 190 di marijuana essiccata, suddivisi in due buste in cellophane termosaldate, gr. 560 di cocaina, suddivisi in 205 involucri e 2 bilancini elettronici di precisione. L’arma comune da sparo clandestina e le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro per i successivi accertamenti tecnici. L’indagato è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Cosenza in attesa dell’udienza di convalida.