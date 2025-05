Montalto, la piscina comunale abbandonata: indetta una gara pubblica per farla rinascere

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Si smuovono finalmente le “acque” per la questione della piscina comunale, grazie all’agire dell’Amministrazione comunale di Montalto Uffugo, guidata dal sindaco Biagio Faragalli. Una questione per lunghi anni, troppi, lasciata irrisolta, facendo precipitare la struttura, in via Benedetto Croce, nel degrado e nell’incuria più totale e facendo finire l’edificio, destinato appunto a piscina, tra la lista delle opere incompiute del territorio montaltese e in uno sperpero di denaro pubblico. Sindaco, assessori e maggioranza, dunque, hanno deciso di ridare vita nuova alla piscina, avviando una consultazione preliminare di mercato per individuare soluzioni concrete e innovative in vista del completamento e della gestione della stessa struttura. Una notizia che va a testimoniare l’opera di ripresa e di rilancio della città, intrapresa dall’Amministrazione comunale, targata Faragalli, ma soprattutto va a rispondere ai bisogni dei cittadini.

“L’obiettivo è semplice e ambizioso – spiega il primo cittadino – coinvolgere operatori privati per trasformare un’infrastruttura incompiuta in un vero punto di riferimento sportivo e sociale per tutto il territorio. Il progetto, nella forma del Partenariato Pubblico Privato, prevede che il soggetto privato si occupi della realizzazione e gestione della struttura, in cambio della possibilità di gestirla per un periodo concordato. Questa è una grande occasione – conclude Biagio Faragalli – per tutti coloro che vogliono contribuire concretamente al rilancio del nostro patrimonio sportivo e collettivo. Come Amministrazione, in sinergia con il consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Gerardo Molinaro e con il consigliere delegato allo Sport Piero Parisano, siamo convinti che investire nello sport, nel benessere e nella socialità significhi investire nel futuro della nostra comunità. Prestissimo Montalto Uffugo avrà finalmente una piscina per tutti i suoi cittadini”. Gli interessati, quindi, avranno tempo fino al 22 giugno 2025 per partecipare, presentando le proprie idee e proposte tecniche.