Montalto, il dramma di una famiglia: «rischiamo di finire in strada per sfratto»

MONTALTO UFFUGO (CS) – Rischiano di finire in strada per uno sfratto immediato. E’ il dramma di una famiglia di Taverna di Montalto Uffugo, che alla nostra redazione ha spiegato il dramma che stanno vivendo.

“Viviamo in un appartamento a Taverna di Montalto Uffugo e il proprietario ci sta facendo lo sfratto esecutivo perché non possiamo più pagare in quanto abbiamo avuto la sospensione del reddito di cittadinanza”, ci dicono disperati. “Tra bollette e necessità varie non siamo riusciti a pagare l’affitto, “Ci siamo rivolti alla Caritas, al parroco di Taverna di Montalto, al sindaco e ai servizi sociali ma nessuno ci ha aiutato”, prosegue la famiglia composta da madre, padre e tre figli di cui un minore. “Il sindaco ci ha detto che non ci sono fondi, non sappiamo come fare, il proprietario ci ha riferito oggi che si sarebbe recato dall’avvocato per lo sfratto esecutivo”. “Ci hanno tolto anche il bonus affitto”, concludono amareggiati.

La nostra redazione confida che questo appello giunga a chi di dovere affinché si possa intervenire celermente per evitare che una famiglia intera rischi di finire in strada.