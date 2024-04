Montalto: Formoso ritira la candidatura, Mazzuca propone Emilio Viafora

MONTALTO UFFUGO – Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza, si è detto “molto dispiaciuto per la decisione di Luigi Formoso di ritirare la sua candidatura a Montalto”. “Sarebbe stato un ottimo sindaco e sul suo nome, tutto il Partito Democratico ha fatto quadrato, ritenendo la sua proposta utile ed efficace”.

“Abbiamo però, a questo punto, l’obbligo di fare una scelta chiara e veloce che dia risposta alle tante esigenze di un territorio importante per tutta l’area urbana della nostra città e che a mio parere deve tornare ad essere centrale anche in ottica del dibattito sul comune unico. Per il Partito Democratico questa scelta non può che essere quella di Emilio Viafora, dirigente sindacale di primissimo piano e che rappresenta la storia migliore del nostro partito e della sinistra calabrese”.

“Emilio – spiega Mazzuca – ha messo in campo un progetto di cambiamento al centro del quale ci sono dei ragazzi preparati e volenterosi e un programma all’altezza delle sfide che attendono Montalto, basato principalmente su infrastrutture e servizi sociali innovativi. Non possiamo perdere altro tempo ma dobbiamo mettere in campo, insieme a Viafora, tutte le nostre energie e la forza dell’intero Partito Democratico per vincere questa sfida difficile e impegnativa e fermare, insieme alle altre forze del centrosinistra a cui chiediamo un impegno comune, una destra vorace e pericolosa che farebbe tornare Montalto ad essere periferia senza futuro”.