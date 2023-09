Montalto: fiume torbido e cattivi odori nei pressi dell’impianto di depurazione di Taverna

MONTALTO UFFUGO (CS) – In riferimento alla segnalazione di alcuni cittadini di richiesta di intervento per mitigazione problematiche di tipo odorigene sull’area riportata nell’immagine, cattivi odori e fiume torbido, nei pressi del depuratore di Taverna di Montalto, nella posizione evidenziata, verificando e se di competenza, risolvendo quanto segnalato. Per questi motivi, il presidente Granata ha chiesto alla Kratos di relazionare in merito e di adottare senza indugio i relativi provvedimenti consequenziali.

“La sfida quindi non è solo risolvere i danni prodotti da questa ‘dimenticanza’ di risoluzione delle problematiche ambientali, ma avere la capacità di accorgersi delle battaglie da fare nella lotta all’inquinamento e sapere gestire, ricostruendo la fiducia con i cittadini. Per questi motivi, io nella mia qualità di amministratore, seguo il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella lotta all’inquinamento, perchè dobbiamo mettere ordine al sistema contro gli amministratori che hanno tradito il fiume e il mare”.

