Monsignor Checchinato ha nominato e costituito il nuovo Consiglio Presbiterale – Membri

COSENZA – Con Decreto Arcivescovile S.E. Rev.ma monsignor Giovanni Checchinato ha nominato e costituito il nuovo Consiglio Presbiterale per il quinquennio 2024-2029. Tale Consiglio in gergo indicato come “il Senato del Vescovo” in uno spirito Conciliare e sinodale ha il compito di favorire un maggiore spirito di comunione e di partecipazione dei presbiteri al ministero episcopale da svolgersi in favore della Chiesa che è in Cosenza-Bisignano. Il nuovo Consiglio risulta così composto:

Nuovo Consiglio Presbiterale Membri di Diritto:

Don Michele Fortino: Vicario Generale

Don Pietro Maria Del vecchio: Vicario Foraneo per la Forania Urbana I

Sac. Luigi Bova: Vicario Foraneo per la Forania Urbana II

Don Cosimo De Vincentis: Vicario Foraneo per la Forania Serre

Don Francesco Greco: Vicario Foraneo per la Forania Pre-Silana

Don Mauro Fratucci: Vicario Foraneo per la Forania Marina

Don Giuseppe Trotta: Vicario Foraneo per la Forania Savuto

Don Gianpiero Belcastro: Vicario Foraneo per la Forania Florense

Don Andrea Lirangi: Vicario Foraneo per la Forania Cratense

Don Aldo Giovinco: Vice-Rettore Seminario “Redemptoris Custos”

Don Marco Di Persio: Rettore Seminario “Redemptoris Mater”

Membri liberamente eletti dagli stessi sacerdoti per fascia di età e dai religiosi:

Don Franco Staffa: 1a fascia

Don Claudio Albanito: 2a fascia

Don Alfonso Vulcano: 3a fascia

Don Mario Cassano: 4a fascia

Don Giacomo Tuoto: 5a fascia

Don Salvatore Bucceri: 6a fascia;

p. Giambattista Urso: O.F.M. Cap.

In rappresentanza dei Capitoli:

Don Luca Perri: Capitolo della Cattedrale di Cosenza

Don Giulio Cesare De Rosis: Capitolo della Concattedrale di Bisignano

Componenti liberamente scelti dall’Arcivescovo:

Don DarioDe Paola; Don Apollinaris Paul Mashugli; Don Salvatore Fuscaldo; Don Enzo Gabrieli