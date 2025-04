- Advertisement -

COSENZA – In pochi giorni hanno raccolto tantissime uova di Pasqua e diversi giocattoli, grazie anche alla solidarietà di molti giovani e loro coetanei, insegnanti e familiari, aderendo all’iniziativa della Misericordia di Cosenza “un piccolo gesto per un sorriso”. E questa mattina gli studenti del liceo Pitagora di Rende, accompagnati da alcuni responsabili e volontari della Misericordia di Cosenza hanno consegnato ai bambini ricoverati presso i reparti di pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, le uova pasquale e i giocattoli.

Una mattinata all’insegna della gioia e della condivisione

Una giornata di solidarietà e condivisione. Il tutto organizzato nel pieno rispetto delle normative sanitarie, garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti. Tantissima l’emozione degli studenti che hanno fatto il loro ingresso nei reparti insieme ai volontari della Misericordia. Hanno consegnati ai bambini felicissimi quanto raccolto. Un gesto semplice di grande cuore che illuminerà la Pasqua dei piccoli pazienti ricoverati regalando sorrisi, stupore e un pò di normalità a chi stanno affrontando momenti difficili e che passeranno le festività in ospedale.

«Vedere gli occhi dei bambini brillare è stata la nostra vera ricompensa» – ha dichiarato uno studente – «In occasioni come queste, anche un piccolo e semplice dono può fare la differenza e accendere una luce di speranza in un periodo di sofferenza per tanti piccoli pazienti. Una mattinata speciale, che ha saputo trasformare le corsie in un luogo di festa, ricordandoci che anche nei momenti più difficili, la dolcezza e la gentilezza possono fare la differenza».