Michele Orlando, il giovane pilota campione di Wsk è di Montalto: l’incontro con Succurro

COSENZA – Si è tenuto nell’Ufficio di Presidenza della Provincia l’incontro tra il giovanissimo pilota montaltese di “WSK” Michele Orlando e la Presidente Rosaria Succurro, che si è congratulata con il piccolo campione che con le sue prestazioni sta dando lustro al territorio cosentino e all’intera Calabria.

Nel 2023 Michele ha corso con il team ufficiale internazionale IPK SERAFINI RACING e nonostante la sua giovane età, a soli nove anni è passato alla categoria internazionale GR3, partecipando a gare del prestigioso campionato WSK e a diversi trofei internazionali. È stato 3° classificato WSK SUPER MASTER SERIES GR3 Under10 a Franciacorta Karting Track 2023; e 1° classificato WSK OPEN SERIES RND2 GR3 Under10, a Cremona Circuit 2023. E’ stato il più giovane pilota calabrese a vincere un Wsk nella categoria Gr3 under 10.

Attualmente, a soli undici anni, è entrato a fare parte della squadra internazionale “DR Racing Team”, del 5 volte campione del mondo di Go Kart Danilo Rossi.

«Colgo l’occasione per porgerti i miei più sinceri complimenti per gli importantissimi risultati che stai raggiungendo, con l’augurio di portare sempre più in alto il tuo nome, quello della tua squadra e della nostra comunità, per la quale sei motivo di grande orgoglio» – ha dichiarato la Presidente Succurro, non mancando di sottolineare che Michele Orlando rappresenta la dimostrazione di come si coltiva una passione, con impegno e sacrificio.

Rosaria Succurro ha infine voluto fare i complimenti anche alla mamma e al papà di Michele, presenti all’incontro, riconoscendo che anche per loro è un grande impegno sostenere la passione e il talento del proprio ragazzo.

In ricordo dell’incontro la Presidente ha fatto dono a Michele Orlando di una Moneta del medaglista, scultore e orafo Edoardo Bruno, edizione limitata n. 1270.