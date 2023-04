Mendicino, si riparte con la bitumazione di nuove strade secondarie: ecco gli interventi

Mendicino (CS) – A Mendicino si riparte con gli interventi di bitumazione. “Come avevo annunciato nei mesi scorsi, a seguito della programmazione che abbiamo effettuato nel periodo invernale con il settore manutenzione, informo la cittadinanza che a breve inizieranno le attività di sistemazione delle vie interne che necessitano di interventi” dichiara il Sindaco Antonio Palermo. Infatti, a giorni, dopo la chiusura invernale, riapriranno gli impianti di produzione di bitume che forniranno al Comune il materiale necessario e la posa in opera.

“Anche quest’anno, come avvenuto in questi 9 anni – ha dichiarato il primo cittadino – i lavori interesseranno le vie non ancora raggiunte o i tratti particolarmente ammalorati. Ciò mi permetterà al di consegnare alla Città alla fine di questa mia sindacatura la BITUMAZIONE totale di tutte le strade principali e secondarie del nostro territorio”. In particolare, dalla prossima settimana e per tutta la Primavera e l’Estate gli interventi riguarderanno:Via Destre,

Via Chiati,

Via Parmentieri,

Via Scavello,

Via Linze,

Via San Bartolo,

Via dei Castagneti,

Via Rizzuto,

Via Ortale,

Via Terredonniche,

Via Acheruntia.

Ulteriori piccoli interventi qualora necessari verranno realizzati man mano dalle maestranze comunali. “Avanti tutta con la forza dei fatti” ha concluso il Sindaco Antonio Palermo