Mendicino: mezzo chilo di hashish trovata nella camera da letto, giovane arrestato dalla Polizia

COSENZA – I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato a Mendicino un ragazzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare alla presenza dei familiari. Ispezionando la stanza da letto del ragazzo, è stata rinvenuta sostanza stupefacente, hashish, suddivisa in panetti, per il peso complessivo di 528 grammi.

Il giovane sarebbe tornato a casa mentre i poliziotti eseguivano il controllo e addosso aveva un bilancino elettronico di precisione, che è stato sequestrato. Tenuto conto delle risultanze di indagine, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.