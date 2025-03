Mazzuca su calo dei consensi al presidente «BiDiMedia certifica il fallimento senza appello di Occhiuto»

- Advertisement -

COSENZA – “I dati pubblicati sono impietosi: il Presidente con le forze che lo sostengono, se si andasse oggi al voto, conquisterebbe solo il 42% dei consensi con un vertiginoso calo di ben 12 punti percentuali rispetto al dato elettorale del 2021. Di contro le forze del centrosinistra avrebbero dalla loro parte il 49% dell’elettorato staccando perciò di ben 7 lunghezze l’attuale maggioranza di Palazzo Campanella“.

A commentare i dati pubblicati da BiDiMedia, Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza: “Questi numeri ci dicono sostanzialmente due cose: in primo luogo che, il disastro prodotto dal presidente Roberto Occhiuto, soprattutto nei settori che stanno più a cuore ai cittadini come la sanità, l’occupazione, i trasporti è ormai un dato acquisito tra gli elettori e non è più solo confinato alla denuncia dell’opposizione”.

“In secondo luogo – prosegue Mazzuca – che il campo largo che il Partito Democratico sta con fatica e testardaggine costruendo giorno dopo giorno a partire dai temi concreti è già maggioranza tra i calabresi e che perciò bisogna insistere sulla strada dell’unità e della proposta comune. Il cattivo tempo per fortuna è quasi alla spalle e una nuova stagione di sviluppo e progresso è ormai alle porte”.