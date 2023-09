Mazzuca (Pd): «Occhiuto vuole realizzare l’ospedale di Cosenza altrove»

COSENZA – “Domani 30 settembre, sarebbe stata la data entro la quale affidare l’incarico per la successiva fase dello studio di fattibilità del nuovo ospedale di Cosenza, come previsto dal cronoprogramma, ma dalla Regione tutto tace. Un silenzio che fuga ogni dubbio sulla volontà del Commissario alla Sanità, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a non volere realizzare il nuovo nosocomio cosentino in Vaglio Lise come previsto dalla delibera dell’Amministrazione comunale bruzia e forse a non costruire proprio il nuovo Ospedale”.

L’accusa è del presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, nel corso di una conferenza stampa promossa dal Partito Democratico di bruzio, dove si è parlato di Sanità. Il prossimo 25 ottobre, nel frattempo, il Tar si dovrà pronunciare sul ricorso dell’Amministrazione comunale di Cosenza, contro un decreto dirigenziale regionale che prevede un altro studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo nosocomio cosentino, individuando altre due zone dove realizzarlo, l’Unical e Muoio Piccolo a Cosenza.