Maurizio Lupi a Rende rilancia Noi Moderati: «In Calabria saremo decisivi per il centrodestra»

RENDE (CS) – “Anche qui in Calabria Noi moderati ha svolto i suoi congressi ed è un partito giovane e radicato che presenta le liste in tutte le elezioni amministrative. Quello che a noi importa è il contributo politico che Noi moderati dà all’alleanza di centrodestra”.

Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, a Rende, a margine di un incontro elettorale promosso a sostegno del candidato a sindaco Marco Ghionna.

“Credo che anche qui in Calabria grazie all’impegno di tanti amici – ha aggiunto Lupi – Noi moderati è una delle quattro proposte politiche del centrodestra che dimostrerà la sua essenzialità, e farà tornare al voto i tanti amici moderati che si sono astenuti”.

“Referendum, voteremo 5 No”

“Noi voteremo cinque No. È un’opportunità importante per parlare di lavoro e per vedere anche le contraddizioni della sinistra”. Lo ha detto Maurizio Lupi presidente Noi Moderati, a Rende. “I referendum – ha aggiunto Lupi – sono stati chiesti dalla sinistra, la stessa che ha approvato una legge sul ‘jobs act’ e che poi la vuole abolire. Il lavoro lo si difende con un’alleanza tra istituzioni, lavoratori e imprese. Oggi la sfida vera è quella dell’aumento degli stipendi che non si ottiene col salario minimo come la sinistra vuole, ma con la contrattazione collettiva, con la diminuzione della pressione fiscale e la riduzione del cuneo fiscale”