Master e alta formazione, l’Unical presenta l’offerta da 35 corsi in un unico bando

RENDE – Dopo i positivi riscontri degli scorsi anni, l’Università della Calabria presenta ancora una volta l’intera offerta formativa di master di I e II livello, corsi di alta formazione (Caf) e summer school in un unico bando, con iscrizioni tutte già aperte. Il bando di ammissione, pubblicato sul portale dell’ateneo, contiene tutte le informazioni utili come la data di chiusura delle iscrizioni, posti disponibili, requisiti di partecipazione, tipologia di specializzazione, modalità di erogazione delle lezioni, crediti formativi, ore di lezione, costo ed eventuale presenza di borse di studio. Un servizio fortemente voluto dal rettore Nicola Leone, che consente ai laureati di programmare per tempo il percorso di specializzazione più indicato, pianificare l’iscrizione, conoscendo da subito tutta l’offerta di alta formazione attivata nel corso dell’anno accademico. Si tratta di un’opportunità che pochi atenei offrono per orientarsi nel migliore dei modi all’interno di un’offerta che comprende 35 tra master, corsi di alta formazione e summer school.

Requisiti e come iscriversi

Al master di primo livello può accedere chi è in possesso di una laurea di primo livello, mentre al master di secondo livello può accedere esclusivamente chi è in possesso di una laurea specialistica (o magistrale) oppure di una laurea “vecchio ordinamento”. La domanda di ammissione alla selezione deve essere trasmessa tramite l’apposita procedura on-line su Esse3 Unical. Ogni master ha date di inizio e procedure di accesso diversificate. Si tratta di corsi di studio che consentono di acquisire una formazione professionalizzante spendibile sul mercato del lavoro, un aggiornamento scientifico, nonché una riqualificazione professionale per chi è già inserito nel mondo del lavoro. A tal proposito, i dipendenti pubblici hanno l’opportunità di partecipare ottenendo particolari agevolazioni grazie all’iniziativa “PA 110 e lode”, sottoscritta dall’Unical e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il bando e altre informazioni utili sono disponibili cliccando qui.