Mario Gaudio, è cosentino il più bravo organista dei conservatori italiani

COSENZA – La XVII edizione del PNA Premio nazionale delle Arti – sezione Organo va al cosentino Mario Gaudio di 18 anni. E’ la prima volta che un prestigioso premio nazionale viene vinto da un cosentino. Il premio nazionale delle arti è patrocinato dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e rappresenta un importante momento per gli studenti dei Conservatori italiani. La giuria internazionale presieduta da personalità del mono europeo dell’organo ha decretato, in una tre giorni di prove Mario Gaudio vincitore di questa edizione che si è svolta a Cosenza presso la Cattedrale.

“È stata una emozione forte – ha ringrazio ieri sera il giovane vincitore Gaudio dopo la proclamazione. Grazie a tutti i Maestri esaminatori e ai miei colleghi che mi hanno sostenuto. Grazie al mio maestro Emanuele Cardi, che mi ha spinto a superare gli ostacoli, a mettere il cuore nella ragione per essere un organista di Dio e della Sua Chiesa. Grazie anche al mio maestro Rodolfo Rubino per esserci sempre nella mia vita. Grazie a tutti i miei Maestri , al Conservatorio di Cosenza, la culla da cui son nato e che alimenta il dono e mi insegna a trasformarlo in umiltà. Grazie al Direttore Francesco Perri per quella passione contagiosa che sostiene gli studenti a realizzare il sogno”.

Importante anche il repertorio eseguito ieri sera presso la Cattedrale con Max Reger (1873-1916) Fantasie und Fuge d-Moll op. 135b e Johannes Brahms (1833-1897) Praeludium und Fuge g-moll. Repertorio intenso e complesso dal punto di vista sia tecnico che interpretativo. Mario Gaudio si è giocato la finale con Giovanni Tonon studente del Conservatorio di Venezia.

“Siamo forti siamo bravi. Stiamo lavorando bene” – sottolinea anche il docente Cardi che in questi anni sta lavorando per costruire una compagine importante nella scuola di organo a Cosenza a livello internazionale.

E’ già la seconda volta che il Premio Nazionale delle Arti viene vinto dalla scuola di Organo di Cosenza. Nel 2018 Ilaria Centorrino, oggi anche lei docente della seconda classe di Organo, ed ora Mario Gaudio.

Soddisfazione da parte del direttore Francesco Perri. “In tre anni il Conservatorio di Cosenza ha organizzato due premi delle arti, ed ora questo riconoscimento va ad un figlio della nostra terra. Tutto questo ci invita ad insistere ed a lavorare ancora di più in questa direzione”.