Marino (Con.Si.Pe.): «a fine mese 14 nuovi poliziotti penitenziari al Sergio Cosmai di Cosenza»

COSENZA -In seguito al sit in dello scoro 3 luglio davanti alla Casa Cricondariale di Cosenza da parte del sindacato Confederato Sindacati Penitenziari, per denunciare la carenza di personale, straordinari non retribuiti, turni di servizio insostenibili oltre alle 8 ore attuali, e grazie anche all’intervento del presidente nazionale Con.Si.Pe., Domenico Nicotera presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a Roma, qualcosa comincia a muoversi qualcosa, come ha spiegato il vice segretario regionale, Con.Si.Pe., Giuseppe Marino, si è impegnata a cercare di risolvere i problemi presenti presso la casa circondariale, annunciando per esempio che presto nel Carcere Sergio Cosmai, di Cosenza, saranno inviati 14 nuovi poliziotti penitenziari.

- Pubblicità Sky-