Marco Bocci a Cosenza ha inaugurato il nuovo punto Enel Energia

COSENZA – Marco Bocci, il commissario Scialoja nella serie de “Il Romanzo Criminale”, oltre che esser protagonista in altre fiction, ha inaugurato il nuovo Punto Enel Energia, in via Giacomo Mancini a Cosenza. Un nuovo store, in grado di offrire nuovi servizi non solo per quanto riguarda l’ecomotive power e gas, come ha spiegato il Responsabile Sud-Ovest di Enel Energia, Antonio Losanno, “perché oggi Enel-Energia si è sviluppata in diversi settori, riuscendo ad offrire una consulenza a 360 gradi, sia per quanto l’efficienza energetica che sulla fibra.

- Pubblicità Sky-