Marano Marchesato: violento incidente frontale tra un’auto e una moto, 18enne in condizioni critiche

- Advertisement -

MARANO MARCHESATO (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, nel comune di Marano Marchesato. Per cause in corso d’accertamento, un ragazzo di 18 anni, alla guida di una motocicletta, si è scontrato frontalmente con un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

Il giovane centauro avrebbe riportato gravi ferite alla testa. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica.