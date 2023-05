Manna condannato, per Innova Rende «il sindaco deve dimettersi»

RENDE – “La fresca condanna di due anni e otto mesi, inferta dal GUP di Salerno al Sindaco di Rende Marcello Manna, rafforza il nostro convincimento, già espresso a più riprese e da più parti, sulla non più procrastinabile necessità di ridare una maggiore serenità politica ed istituzionale alla nostra comunità”. A sostenerlo è il gruppo Innova Rende: “da garantisti, nel pieno rispetto della vicenda umana e senza entrare nel merito di quella giudiziaria, pensiamo che l’avv. Marcello Manna, con un gesto di responsabilità verso istituzioni e comunità, avrebbe dovuto già rassegnare le dimissioni dalle cariche istituzionali ricoperte”.

“Vista l’indisponibilità del sindaco a cogliere tale opportunità, per come abbiamo appreso con grande rammarico dalla stampa, nei prossimi giorni tutte le forze politiche “responsabili” consiliari ed extraconsiliari, non potranno fare altro che prendere atto del precipitare degli eventi. Nel rispetto del senso civico – scrive Innova Rende – e per quello dovuto ad Istituzioni e Collettività, tali forze avranno il dovere di dimostrare maturità ed, inoltre, dovranno verificare formalmente l’opportunità di una sfiducia politica-istituzionale, volta esclusivamente ad evitare ulteriori paralisi amministrative ed a tutelare il prossimo futuro dell’intera Città”.