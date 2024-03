Manifesti a Cosenza contro l’autonomia differenziata, Lega: «violenza e istigazione all’odio»

COSENZA – Mario Occhiuto e il fratello Roberto, presidente della Regione. E ancora Tilde Minasi, Simona Loizzo e Domenico Furgiuele. Le loro foto sono circolate sui social e su alcuni manifesti affissi in città, in vista della manifestazione in programma domani a Cosenza, promossa dal Movimento La Base, contro l’autonomia differenziata. Tali manifesti, ma soprattutto le frasi che li accompagnavano, hanno sollevato l’ira dei ‘protagonisti’. Nei giorni scorsi Mario Occhiuto, era intervenuto duramente su Facebook: “Pubblicare i manifesti di noi parlamentari che abbiamo votato l’autonomia differenziata non è un atto politico, ma è un atto di violenza che ricorda i movimenti terroristici rossi degli anni settanta. Il dibattito politico è una cosa e si muove su ambiti di legittimità, i manifesti con i volti e le indicazioni al pubblico ludibrio sono un incitamento alla violenza per cui solleciterò le autorità competenti. Mi auguro che la sinistra si dissoci immediatamente da chi ha avuto questa idea vergognosa che offende ogni principio di civiltà”.

Nelle scorse ore è intervenuta un’altra protagonista della ‘campagna’ contro il Ddl Calderoli, la senatrice della Lega, Tilde Minasi. «Apprendo ora che, tra i manifesti affissi sui muri della città di Cosenza, ritraenti i Parlamentari che hanno votato l’autonomia differenziata, c’è anche il mio. Sono indignata per questa azione sciocca e pericolosa, rivendicata da un collettivo locale e giustificata come “satira politica”. Il dissenso va sempre manifestato, ma non in forme che possono incoraggiare la violenza, come in questo caso. Chiederò che i manifesti vengano immediatamente rimossi, qualora non sia stato già fatto, e mi riservo di valutare anche altri tipi di azione». «Forse pensando di essere ironici – afferma la Senatrice – gli attivisti di questo collettivo hanno invece messo pubblicamente alla gogna me e chi ha votato sì al ddl Calderoli con metodi che purtroppo hanno un sapore amaro di non lontana memoria, di un periodo buio per il nostro Paese, così come ho visto dire dal collega di Forza Italia Mario Occhiuto. Esporre i nostri volti come se fossimo dei ricercati responsabili di chissà quali crimini a cui dare la caccia – prosegue – potrebbe avere conseguenze pesantissime, facendo leva sulla rabbia sociale, che qualcuno, magari incapace di controllare i propri impulsi, potrebbe sfogare commettendo atti di violenza nei confronti di uno di noi, presentato come il bersaglio da colpire».

«Anziché agire con queste modalità insensate – dice ancora Minasi – i ragazzi del collettivo avrebbero potuto manifestare il dissenso in modo diverso, perché se c’è un modo etico di fare politica, dev’esserci un modo altrettanto etico di esprimere il proprio disaccordo. Peraltro dimostrano di essere caduti anche loro nella trappola della disinformazione: l’autonomia differenziata – precisa la Senatrice – è stata innanzitutto voluta e introdotta dal centrosinistra nel 2001, con le modifiche al titolo V della Costituzione che ni oggi stiamo semplicemente attuando, e, in secondo luogo, non è obbligatoria, ma è una scelta di ciascuna Regione e un’opportunità che ciascuna Regione ha di sfruttare al meglio le proprie risorse e peculiarità. La Calabria – sottolinea Minasi – ha un potenziale che non ha nessun altro territorio, lo dico con convinzione e serenità, e, anziché aver paura e continuare a vivere sperando sempre negli aiuti dall’alto, dovrebbe iniziare a rimboccarsi le maniche per raccogliere la sfida, con la certezza di poterla vincere. Come in altre occasioni, dunque – conclude la Senatrice – ribadisco la mia disponibilità a incontrare chi non condivide questa visione, per confrontarci e approfondire ogni punto della riforma. Invito, quindi, anche questi giovani a sederci attorno a un tavolo per parlare dei loro dubbi e timori, senza usare strumenti che hanno l’unico risultato di fomentare odio e creare divisioni insanabili. Prima che sia troppo tardi».

Infine sulla questione dei manifesti degli attivisti de “La Base” è intervenuto anche Francesco Saccomanno (Lega): «La protesta ha dei limiti di decenza e rispetto dell’altrui persona. Tutti vogliamo la libertà, ma questa si scontra con la libertà degli altri. Una invasione di questa è da ritenersi una pesante violazione dei diritti costituzionali. I manifesti realizzati dai ragazzi de “La Base” violano questi principi e sono, sicuramente, di cattivo gusto. Ma, quel che è più grave istigano pesantemente alla violenza! Ma, non solo questo. Diffondono anche notizie false e non veritiere. La Politica vera e la satira corretta non possono percorrere questa strada di possibili reazioni incontrollate. La sinistra sta utilizzando per esclusi scopi di presunto consenso elettorale un disegno di legge che ha voluto e votato nel 2001! Tanta ipocrisia che poi autorizza a manifestare in modo inconsulto e senza conoscere il vero dettame della proposta legislativa».

«A questi ragazzi ricordo che per la “questione merdionale” si dibatte da una vita e mai nessuno è riuscito a risolvere il problema ed il Sud negli anni ha sempre aumentato il divario con il Nord. Ora che si cerca di affrontare la difficile ed irrisolta situazione, voluta dalla sinitra nel 2001, si formano barricate che non potranno che aumentare il disastro attuale. La sinistra, che ha tanti deputati e senatori in Parlamento, deve utilizzarli per rettificare eventuali errori ed integrare al meglio la norma che ha voluto la stessa. Il resto è qualcosa di inconsulto. E, comunque, dimostra la mancanza di capacità politica e di dialogo corretto tra istituzioni. Inserire in un pseudo manifesto funesto le foto dei senatori e dei deputati, oltre che del presidnete della Giunta Regionale, è un qualcosa di ignobile. La Lega condanna tali atteggiamenti che sprigionano solo odio e si pone accanto a queste persone per bene che stanno lavorando per il bene del proprio territorio, che è stato distrutto proprio dall’incapacità della sinistra di amminitrarlo in oltre 10 anni, nel quali sono stati nei governi che si sono succeduti nel tempo».

Saccomanno ha espresso nei confronti di Simona Loizzo, Domenico Furgiuele, Tilde Minasi, Roberto Occhiuto, a Mario Occhiuto, e ancora Wanda Ferro e Fausto Orsomarso e in generale «a tutti coloro che hanno sostenuto l’Autonomia Differenziata la piena solidarietà della Lega e una forte condanna per tali condotte inverosimili e che non appartengono ad una democrazia ed a un dialogo sereno e di spessore».