Manifestazione a Cosenza contro l’autonomia differenziata, modifiche alla viabilità

COSENZA – Domani, sabato 10 giugno, si terrà in città una manifestazione per protestare contro l’autonomia differenziata. Il corteo dei manifestanti partirà alle 9.30 da Piazza Loreto con arrivo in via Tocci, dove la manifestazione si concluderà intorno alle 13.30

La Polizia Municipale, ha ritenuto di dover adottare un provvedimento viabilistico che modifica la vigente disciplina della mobilità sull’area interessata dal passaggio dello stesso corteo. L’ordinanza emanata dal Comando della Polizia Locale istituisce, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e limitare i disagi agli utenti della strada, nella giornata di sabato 10 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, su Via Tocci, da viale degli Alimena a via Adige, il divieto di sosta con rimozione (su ambo i lati per tutta la sua estensione) e il divieto di transito.

Il provvedimento dispone, inoltre, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, su via Brenta, da via Montesanto a via Monte San Michele, il divieto di sosta con rimozione (su ambo i lati per tutta la sua estensione) e il divieto di transito. Istituito anche il divieto di transito temporaneo, dalle ore 9,30 e alle ore 11,30, limitatamente al passaggio del corteo sul seguente percorso: Piazza Loreto-via Caloprese-Piazza Bilotti-viale degli Alimena-via Tocci.