Mancini, battaglia contro lo sfratto: presentato il secondo ricorso al Tribunale di Cosenza

COSENZA – La Fondazione Giacomo Mancini rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo e Achille Morcavallo ha presentato ricorso contro il sindaco di Cosenza rivolgendosi alla sezione civile del Tribunale di Cosenza per sospendere la deliberazione della giunta comunale del 17 febbraio che ha disposto lo sfratto della statua in bronzo raffigurante Giacomo Mancini da davanti al municipio – è scritto in una nota diffusa dalla FGM.

È il secondo ricorso che la FGM è costretta a presentare a tutela del valore simbolico della statua e per l’affronto e l’offesa che la sua rimozione rappresenterebbe. Per il primo ricorso – conclude la nota della FGM – avverso la nota a firma del dirigente del dipartimento tecnico che su richiesta del sindaco di Cosenza ha disposto il secondo sfratto è stata già fissata l’udienza per il prossimo 11 marzo.