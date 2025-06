Manca organico, la Protezione Civile di Cosenza cerca associazioni di volontariato

- Advertisement -

COSENZA – Il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza, anche in considerazione della carenza accertata del proprio organico, ha pubblicato un avviso per l’individuazione di un’associazione di volontariato cui affidare attività finalizzate alla previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze nel territorio del Comune di Cosenza, nonché all’assistenza, attuazione ed eventuale aggiornamento del Piano di Protezione Civile per il triennio 2025-2027.

Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, con l’Assessore alla Protezione civile, Veronica Buffone.

Per partecipare alla selezione cui l’avviso si riferisce, le Associazioni di volontariato devono essere in possesso dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con iscrizione di almeno sei mesi e per attività attinenti alla Protezione Civile. Le attività richieste dall’avviso pubblico consistono nel fornire supporto logistico al Settore Protezione Civile del Comune per tutta una serie di attività:

– l’individuazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, nel preannunciare, monitorare, sorvegliare e vigilare in tempo reale gli eventi e i conseguenti livelli di rischio attesi;

– il monitoraggio e la vigilanza meteorologica diretta ad informare di eventuali rischi e calibrare gli interventi conseguenti;

– l’attività di prevenzione, consistente nelle operazioni necessarie ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi di vario genere, esplicate attraverso l’allertamento, la delimitazione e la segnalazione delle aree a rischio;

– l’informazione alla popolazione per la conoscenza della protezione civile nonché per la diffusione della cultura della prevenzione;

– la disponibilità/reperibilità h24, che consta di azioni di prevenzione finalizzate a monitorare costantemente le situazioni a rischio, e di intervento in caso di situazioni emergenziali ambientali con reperibilità H24 tutti i giorni, compresi quelli festivi, prefestivi e domenicali, anche nelle ore notturne e presenza in tempi celeri, in caso di chiamata.

L’Associazione dovrà garantire:

– il monitoraggio costante delle situazioni a rischio (livello dei fiumi, situazione di allagamento sottopassi, presenza di ghiaccio sulla strada, ecc.);

– l’assistenza e il supporto relativamente alle emergenze da rischio sismico;

– la presenza di proprio personale presso la sede dell’unità di crisi, quando attivata;

– gli interventi di supporto alle forze comunali in caso di situazioni emergenziali ambientali (qualsiasi calamità naturale, nonché per nevicate, ghiacciate estese, alluvioni e allagamenti ecc.) e territoriali (incendi, crolli di edifici, deragliamenti, ecc.) mettendo a disposizione i mezzi, le attrezzature e il personale volontario. Tali interventi comprendono l’assistenza alla popolazione (emergenze freddo e caldo, supporto socio-assistenziale, ecc.) e l’assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili, senzatetto, ecc.). Nelle attività da garantire è, inoltre, ricompresa l’organizzazione di eventuali esercitazioni di protezione civile in ambito cittadino e/o zone limitrofe.

Come partecipare

Per essere ammessi a partecipare, le associazioni di volontariato di protezione civile dovranno far pervenire le domande a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cosenza.it . La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere redatta sul modulo predisposto e allegato all’avviso e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno naturale e consecutivo a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. A tal fine farà fede la data di ricezione del sistema. Per ogni altra informazione è possibile consultare integralmente l’avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link: https://servizi.comune.cosenza.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=19366&CSRF=7c0c2f48e93f1b33515a1dde890acb82