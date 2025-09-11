HomeArea Urbana

Maltempo: un’ora di pioggia, strade allagate e rallentamenti sulla Statale 107 a Rende

Disagi alla circolazione questa mattina in particolare nei pressi dello Stadio Lorenzon, dove l’acqua ha invaso la carreggiata obbligando gli automobilisti a percorrere l'opposta corsia

RENDE – Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta questa mattina sulla città causando in pochi minuti allagamenti diffusi e disagi alla viabilità in città e nelle aree limitrofe. La pioggia, intensa e improvvisa, nel giro di un’ora ha trasformato le strade in fiumi, mettendo in difficoltà automobilisti e mezzi in transito.

Lungo la Statale 107 Silana Crotonese a pochi passi dallo Stadio Lorenzon di Rende, un tratto della carreggiata si è completamente allagato. Il livello dell’acqua ha reso impossibile il transito nella corsia in direzione Cosenza, obbligando molti veicoli a deviare sull’opposta corsia di marcia. Una manovra pericolosa che ha generato lunghe code e rallentamenti, soprattutto vista l’ora di punta del mattino. Il traffico ha subito rallentamenti. Sullo stesso tratto che si è allagato, erano stati eseguiti tempo fa lavori di manutenzione.

L’episodio, ancora una volta, riporta all’attenzione le criticità idrogeologiche dell’area urbana e la necessità di interventi strutturali per migliorare il deflusso delle acque piovane in caso di eventi meteorologici estremi, ormai sempre più frequenti anche sul territorio cosentino.

