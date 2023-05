Maltempo a Cosenza, albero caduto danneggia alcune auto parcheggiate

COSENZA – Il forte vento che ha interessato insieme alle piogge il territorio cosentino questa notte ha provocato danni. Intorno all‘1.20 infatti un albero si è abbattuto sulla strada in via Francesco Petrarca, nel centro storico.

Danneggiate alcune auto parcheggiate e fortunatamente, vista l’ora, non si sono registrati feriti e nessuna persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Su tutto il territorio cosentino si registrano piogge anche a carattere temporalesco che andranno avanti almeno fino a giovedì.