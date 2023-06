Malarintha, geometra reintegrato nell’ufficio Lavori pubblici del Comune di Rende

RENDE – La Corte di Cassazione – VI Sezione penale – in accoglimento delle richieste rappresentate dagli avvocati Franco Napolitano e Gabriele Garofalo, difensori di Luigi Rovella, all’udienza di mercoledì scorso, 7 giugno, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Cosenza, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, con la quale era stata annullata la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio.

La misura interdittiva nei confronti di Rovella, geometra presso l’ufficio Lavori pubblici del Comune di Rende, indagato nel processo “Malarintha” per concorso nei reati di falso, abuso d’ufficio e frode nelle pubbliche forniture relativamente a lavori eseguiti nel Comune di Rende, era stata disposta dal Gip di Cosenza il 16 novembre 2022.

Già lo scorso 30 marzo il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell’appello proposto dagli avvocati di Rovella, e non ravvisando la gravità indiziaria a carico del geometra, aveva disposto la revoca della misura interdittiva e Rovella, era stato reintegrato nell’esercizio delle sue funzioni. Avverso a tale provvedimento, la Procura di Cosenza aveva proposto ricorso per Cassazione ed il procuratore generale, all’udienza del 7 giugno, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Di diverso avviso però, la Corte, ha accolto la richiesta dei legali di Rovella, dichiarando inammissibile il ricorso. Soddisfatti gli avvocati Franco Napolitano e Gabriele Garofalo.