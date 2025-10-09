HomeArea Urbana

Rende: trafugata 47 anni fa, la ‘Madonna del Rosario’ torna a splendere nella Chiesa Maria SS del Rosario

Dopo 47 anni la "Madonna del Rosario", capolavoro del Settecento, attribuito a Francesco De Mura, torna nella chiesa Chiesa Maria SS del Rosario grazie all’indagine dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli

RENDE – Era in mano a dei privati, a Napoli, ed è stato pignorato dalla magistratura, il dipinto della “Madonna del Rosario con Gesù Bambino e Santi“, trafugato dalla Chiesa Maria del Santissimo Rosario di Rende (Cosenza) il 4 gennaio 1978: oggi, il prezioso quadro del XVIII secolo, attribuito al maestro Francesco De Mura, sarà consegnato dai Carabinieri dell’NTPC (Nucleo Tutela Patrimonio Culturale) di Napoli all’arcivescovo di Cosenza – Bisignano Mons. Checchinato per poi fare ritorno nella sua casa, a Rende.

La consegna avverrà oggi giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 17:30 presso la chiesa del
Rosario in Piazza degli Eroi dove i Carabinieri riconsegneranno alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore il dipinto di olio su tela-

Le indagini dei Carabinieri dello speciale reparto dell’Arma hanno consentito di accertare la provenienza illecita del dipinto pignorato, risultato essere lo stesso trafugato a Rende nel 1978.

Fondamentale si è rivelata la consultazione della “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, archivio digitale unico al mondo gestito dal Comando carabinieri Tpc con oltre 1,3 milioni di file relativi ai beni culturali da ricercare. La restituzione dell’opera, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha coordinato l’indagine, si legge in una nota, “permetterà di ricollocare il prezioso dipinto, a distanza di decenni, nella sua sede originaria, restituendolo alla devozione di quei fedeli e reinserendolo nel contesto territoriale di appartenenza per la pubblica fruizione”.

