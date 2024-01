Lutto nel mondo dell’arte cosentina, si è spento il prof. Raffaele Crovara

COSENZA – La città di Cosenza perde un grande artista, pittore, scultore e incisore. Si è spento all’età di 87 anni il prof. Raffaele Crovara, personalità dalla lunga esperienza artistica. Autore di quadri straordinari tra cui la “Consacrazione del Duomo di Cosenza”, il prof. Crovara ha diretto la Scuola d’Arte di Cosenza dal 1956 al 1961. Palermitano d’origine e cosentino d’adozione, si era trasferito nella città dei Bruzi nel 1956. I funerali si terranno domani alle ore 10.30 nella Chiesa Sant’Aniello, in via Panebianco a Cosenza.

Raffaele Crovara, una lunga carriera nel mondo dell’arte

Dal 1965 ha insegnato Educazione Artistica presso le classi differenziali e dal 1967 ha diretto una serie di laboratori per la riabilitazione psicomotoria dei disabili presso il centro AIAS di Cosenza. Crovara è stato anche autore di numerosi articoli su quotidiani, riviste e libri ed ha tenuto mostre personali in Italia e all’estero partecipando a collettive in molte città, tra le quali Roma (1953), Cosenza (1956), Milano (1967), Berlino (1969), Parigi (1973), Lecce (1974).

Ha realizzato monumenti, murales e scenografie, manifesti, illustrazioni di libri e un’anfora votiva a S. Francesco D’Assisi nel 1968; la targa e la medaglia “B. Telesio” per il Comune di Cosenza nel 1988; 14 targhe “Via Crucis” in altorilievo per la Chiesa Sant’Aniello nel 1962; 15 targhe “i Misteri Mariani” nel 1990, la Pala dell’altare maggiore, “Ultima Cena”, per la Chiesa di Loreto. Ha partecipato anche a programmi radiotelevisivi, pubblicato libri e riviste. Nel 1983 ha pubblicato ‘Suor Elena Aiello: la serva di Dio’ e l’anno successivo, il volume ‘I Portali di Cosenza’. Nel 2007, il Presidente della Repubblica lo ha insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.