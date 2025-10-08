Lutto nella sanità cosentina: è scomparso a 44 anni il dott. Vito Elia

- Advertisement -

COSENZA – Con grande dolore, si è appreso della morte di Vito Elia, scomparso all’età di 44 anni. Originario di Aprigliano, il dott. Elia, anestesista-rianimatore e dottore di medicina d’urgenza, è stato un professionista stimato e amato dai colleghi e pazienti, noto per la sua competenza e dedizione. La sua capacità di comunicare con ogni paziente e metterlo a proprio agio, unita ad una straordinaria generosità, lo ha reso un punto di riferimento nel settore sanitario.

Nel luglio del 2018, con un intervento tempestivo e decisivo, aveva salvato la vita ad un sub colpito da embolia polmonare, un gesto che ha evidenziato il suo spirito di abnegazione e la sua preparazione. Lavorava instancabilmente per il bene dei suoi pazienti, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Sui social il ricordo commosso dei tanti colleghi e amici che lo descrivono come una persona che ha sempre messo al primo posto le persone a lui care, offrendo un amore incondizionato alla famiglia, alla compagna, al figlio e al fratello.

Anche il medico e membro dell’Elisoccorso Pasquale Gagliardi, sui social, ha voluto ricordarlo con affetto: “Una grande perdita per il mondo dell’anestesia e per noi Incursori dell’Elisoccorso. Hai vissuto troppo poco per dimostrare tutto il tuo valore, ma sarai sempre vicino a me in ogni missione”.