Lutto nazionale per Papa Francesco: bandiere a mezz’asta e sabato un minuto di silenzio

COSENZA – La Prefettura di Cosenza, facendo seguito alla deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, ha inviato a tutti i comuni della Provincia le indicazioni per i 5 giorni di lutto nazionale stabiliti per la scomparsa di Papa Francesco. Da oggi dunque, e fino a sabato 26 aprile in tutti gli edifici pubblici della città le bandiere saranno esposte a mezz’asta.

Gli eventi in programma in questi giorni, di carattere tradizionale e che affondano le radici nella storia e nella cultura della città, originati dal terremoto del 1836 che abbracciano fede e solidarietà, non saranno rinviati. Trattandosi anche di momenti di festa, alcuni degli stessi previsti all’interno dei programmi giornalieri sono stati ridimensionati o rivisti. Nella mattinata del 26 aprile, giorno delle esequie del Sommo Pontefice, alle ore 10.00 in tutti gli uffici pubblici sarà osservato un minuto di silenzio, che l’Amministrazione Comunale effettuerà presso la Cattedrale.