L’ultimo saluto a Guglielmo Gualtieri, oggi a Rende i funerali del 40enne

RENDE – Si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16.15, nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, a Roges di Rende, i funerali di Guglielmo Gualtieri, 40 anni, scomparso venerdì scorso mentre era ricoverato in una clinica di Cosenza per un intervento di asportazione della colecisti. La camera ardente è allestita presso la “Casa funeraria Calatrava” in contrada Gergeri a Cosenza.

Per la morte di Guglielmo, molto conosciuto in città, cinque sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza per omicidio colposo. I familiari del 40enne “chiedono a gran voce verità e giustizia”.

Tifoso del Cosenza e innamorato della sua famiglia, della moglie e di suo figlio, la sua scomparsa ha segnato profondamente chi lo conosceva. Numerosi infatti i messaggi di cordoglio sui social: “Voglio ricordarti così. Continuerai a splendere in cielo, ad illuminare il buio di chi è rimasto. Ci mancherai”. E ancora “Amico di tutti noi, pregheremo affinché la sua anima possa riposare in pace e raggiungere la vita eterna e la gloria di Dio”. “Avevi sempre il sorriso, amavi la famiglia, le rimpatriate che animavi con le tue battute”.