HomeArea Urbana

L’ultimo saluto a Guglielmo Gualtieri, oggi a Rende i funerali del 40enne

Dopo l'esame autoptico, la salma è stata restituita alla famiglia. Oggi a Rende l'ultimo saluto al quarantenne deceduto nei giorni scorsi in una clinica privata cosentina

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – Si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 16.15, nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, a Roges di Rende, i funerali di Guglielmo Gualtieri, 40 anni, scomparso venerdì scorso mentre era ricoverato in una clinica di Cosenza per un intervento di asportazione della colecisti. La camera ardente è allestita presso la “Casa funeraria Calatrava” in contrada Gergeri a Cosenza.

Per la morte di Guglielmo, molto conosciuto in città, cinque sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza per omicidio colposo. I familiari del 40enne “chiedono a gran voce verità e giustizia”.

Tifoso del Cosenza e innamorato della sua famiglia, della moglie e di suo figlio, la sua scomparsa ha segnato profondamente chi lo conosceva. Numerosi infatti i messaggi di cordoglio sui social: “Voglio ricordarti così. Continuerai a splendere in cielo, ad illuminare il buio di chi è rimasto. Ci mancherai”. E ancora “Amico di tutti noi, pregheremo affinché la sua anima possa riposare in pace e raggiungere la vita eterna e la gloria di Dio”. “Avevi sempre il sorriso, amavi la famiglia, le rimpatriate che animavi con le tue battute”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

rende rifiuti post manna 01

Rende tra sporcizia e abbandono, l’ex sindaco Manna attacca Principe «basta scaricabarile»

Area Urbana
RENDE - Duro affondo dell’ex sindaco Marcello Manna che dai social lancia un attacco diretto al suo successore, Sandro Principe. Il motivo è legato...
piantagione guardia finanza marijuana

Maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre 1300 piante per un valore di 3 milioni...

Calabria
TIRIOLO (CZ) - Vaste piantagioni di canapa indiana nei territori rurali dei comuni di Tiriolo e Settingiano nel Catanzarese. A scoprirle i finanzieri di...

Cosenza, «Pace per Gaza»: decine di fiaccole accese, bandiere colorate e una veglia di...

Area Urbana
COSENZA – Un corteo silenzioso, composto da decine di fedeli, si è mosso ieri dalla Chiesa del Carmine alla Chiesa di San Nicola per...
latitante fiumicino

‘Ndrangheta: pericoloso latitante consegnato dall’autorità belga. Deve scontare 28 anni

Calabria
REGGIO CALABRIA - È stato consegnato all’Italia dalle autorità belghe l’ex latitante di ‘Ndrangheta Sebastiano Signati, nato a San Luca (RC) di 59 anni,...
bandiere palestinesi

San Giovanni in Fiore, Donne e Diritti «presidio di solidarietà con la popolazione Palestinese...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - " Alcuni governi, tra cui quello Italiano, parlano di guerra in corso, ma non è una guerra è...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37455Area Urbana22571Provincia19938Italia8043Sport3882Tirreno2976Università1476
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

rende rifiuti post manna 01
Area Urbana

Rende tra sporcizia e abbandono, l’ex sindaco Manna attacca Principe «basta...

RENDE - Duro affondo dell’ex sindaco Marcello Manna che dai social lancia un attacco diretto al suo successore, Sandro Principe. Il motivo è legato...
piantagione guardia finanza marijuana
Calabria

Maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre 1300 piante per un valore...

TIRIOLO (CZ) - Vaste piantagioni di canapa indiana nei territori rurali dei comuni di Tiriolo e Settingiano nel Catanzarese. A scoprirle i finanzieri di...
Area Urbana

Cosenza, «Pace per Gaza»: decine di fiaccole accese, bandiere colorate e...

COSENZA – Un corteo silenzioso, composto da decine di fedeli, si è mosso ieri dalla Chiesa del Carmine alla Chiesa di San Nicola per...
latitante fiumicino
Calabria

‘Ndrangheta: pericoloso latitante consegnato dall’autorità belga. Deve scontare 28 anni

REGGIO CALABRIA - È stato consegnato all’Italia dalle autorità belghe l’ex latitante di ‘Ndrangheta Sebastiano Signati, nato a San Luca (RC) di 59 anni,...
bandiere palestinesi
Provincia

San Giovanni in Fiore, Donne e Diritti «presidio di solidarietà con...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - " Alcuni governi, tra cui quello Italiano, parlano di guerra in corso, ma non è una guerra è...
SuperScienceMe
Università

Unical: SuperScienceMe 2025, la Regione Calabria in prima linea per informare...

RENDE – La Regione Calabria sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 di SuperScienceMe, l’evento organizzato nell’ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA