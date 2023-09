Luigi Ferraro, il giovane artista cosentino morto in una clinica a Bari: «da 10 anni chiediamo giustizia»

COSENZA – Luigi aveva quasi 30 anni, era un giovane e promettente cantautore cosentino, quando il suo cuore smise di battere in una clinica privata a Bari. Una vicenda dietro cui si cela un presunto caso di malasanità. Luigi, il 7 febbraio 2023, si sottopose ad un intervento chirurgico al cuore, per la sostituzione della valvola aortica, dopo un calvario durato due settimane. Morì dopo solo 21 giorni a causa di un arresto cardiaco che gli stroncò la vita.

Oggi, dopo dieci anni dalla sua morte, la famiglia urla ancora verità e giustizia. “Vorrei iniziare una battaglia mediatica su quello che è successo a Luigi – spiega il fratello Cesare – visto che nonostante le certezze, di anno in anno, i giudici stanno rinviando la causa senza così ottenere le giustizia”. L’obiettivo è quello di raggiungere più persone possibili – attraverso pagine social dedicate a Luigi Ferraro – al fine di far conoscere a tutti la sua storia.

Una stella nata per brillare spenta dalla malasanità. Luigi amava la vità: dava il meglio di sé – è scritto sulla sua pagina facebook. – Con la sua energia e il suo sorriso ispirava le persone che gli stavano vicino… Sono passati 10 anni dalla sua morte e mentre la famiglia e gli amici vivono nel cordoglio e nel ricordo; le udienze in tribunale vengono rinviate di anno in anno prima per un motivo e poi per un altro senza cosi ottenere giustizia su fatti accertati già nella prima parte della causa. Come diceva Luigi, ‘gli eventi si possono condizionare’, aiutateci a condizionarli, aiutateci ad ottenere giustizia.. Seguite questo account social e gli altri di seguito: