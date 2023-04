Ludopatia, cosa succede se il gioco d’azzardo diventa una malattia

COSENZA – Il gioco d’azzardo diventa una patologia, ludopatia, nel momento in cui il giocatore ha un atteggiamento talmente compulsivo da non poter fare a meno quotidianamente di orientare la sua vita rispetto al gioco d’azzardo e quindi in questo caso perde una funzione ricreativa, di socializzazione diventando esclusivamente una dipendenza. E nell’ambito della ludopatia il gioco non è mai collettivo, piuttosto un gioco individuale. Di questa dipendenza (ludopatia), ne abbiamo parlato a “5minuticon”, con il presidente del Centro di Solidarietà “Il Delfino” di Cosenza, Renato Caforio.

