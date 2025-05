Luciano Bonanno «amministreremo Rende con le mani libere. Solo per la città e i suoi cittadini»

- Advertisement -

RENDE – In piazza Santo Sergio, Luciano Bonanno, candidato a Sindaco di Rende, ha presentato ieri sera il programma elettorale ed ha aperto la sua campagna elettorale a una settimana oramai dal voto. Bonanno, che questa sera sarà nel centro storico, ha messo in campo una proposta civica per quella che lui stesso definisce come la vera e unica alternativa libera nel territorio Rendese, lontana dai consolidati schieramenti politici che guidano gli altri candidati.

Il programma di Luciano Bonanno

Ha realizzato un programma incentrato su 10 punti fondamentali e prioritari che partono dal presente e guardano ad una programmazione futura sulla città di Rende. «Il nostro è un progetto fattibile dove serve programmazione – spiega Bonanno – per questo abbiamo sviluppato un programma elettorale basato su punti concreti e realizzabili, da sviluppare nel corso del prossimo mandato amministrativo. Le opere non si realizzano con la bacchetta magica».

«Abbiamo programmi che vanno dal sociale e welfare, come il centro per l’autismo, quello per gli anziani, la navetta amica per le persone diversamente abili affinché possano raggiungere per esempio il Mare o la Sila e lo sportello per gli stranieri, fino alla riqualificazione dei torrenti per rilanciare il commercio e diventare un attrattore per il turismo. Un altro punto importante del nostro programma è il progetto di Coworking per rilanciare il centro storico di Rende. Daremo a tutti i giovani una postazione con la possibilità di avviare la loro attività lavorativa e allo stesso tempo rivitalizzare il centro storico».

«Ovviamente tra le priorità c’è il decoro urbano e la viabilità, la programmazione e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche e fognarie per una gestione più efficiente e sostenibile. Ci occuperemo anche di ambiente con la bonifica dell’ex discarica Sant’Agostino e dell’ex Legnochimica nella zona industriale e di tante altre cose che svilupperemo nel tempo».

Siamo cittadini liberi e amministreremo Rende con le mani libere

«Ho deciso di scendere in campo da solo e con il solo appoggio delle persone che sostengono questo progetto. Abbiamo avuto anche coraggio, perchè abbiamo preso le distanze dalle solite dinamiche e logiche di partito. Siamo cittadini liberi, dietro di noi non c’è nessun partito e nessun politicante di turno. Basta guardare le liste degli altri candidati, oppure il Movimento 5 Stelle che non si sa se la candidata sia lei o la parlamentare».

«Siamo l’unica coalizione libera e civica senza alcun condizionamento. Se i cittadini ci daranno fiducia amministreremo la città in modo autonomo e libero. Sono stato consigliere comunale ed ex vicepresidente del consiglio comunale e so cosa significa amministrare, so cosa significa quando ti tirano dalla giacchetta da una parte e dall’altra. Noi saremo liberi e faremo le cose solo per la città e i cittadini. Rende non ha bisogno di persone calate dall’alto, di teste di legno o scienziati della politica. Abbiamo visto nel 2013 e nel 2023 che fine abbiamo fatto con due scioglimenti del Comune. Se i cittadini ci daranno ragione sappiano che amministreremo Rende con le mani libere solo per il bene di questo territorio.