Luce, parole e emozioni: a Rende si celebrano i sogni degli studenti

RENDE – Domani pomeriggio a partire dalle ore 17:00, il Museo del Presente di Rende ospiterà la cerimonia di premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso artistico-letterario “Geografie del cuore” dal titolo La libertà della luce, promosso dall’Associazione Scientifico-Culturale Il Sileno e dall’Istituto Comprensivo Rende Centro–San Fili. L’iniziativa ha coinvolto circa duecento studenti della scuola secondaria di primo grado della provincia di Cosenza, chiamati a esprimersi attraverso poesie, racconti, illustrazioni, fumetti e fotografie ispirati al tema della libertà come luce che attraversa le emozioni e i luoghi dell’anima. I lavori selezionati saranno raccolti in un volume edito da Il Sileno, che sarà distribuito durante la manifestazione, testimonianza di un percorso educativo e creativo di grande valore. Il concorso rappresenta un’occasione unica per stimolare la scrittura, l’arte e il pensiero critico tra i più giovani. “Geografie del cuore” è ormai divenuto uno spazio riconosciuto di ascolto e valorizzazione delle emozioni.

Il programma della manifestazione

dalle ore 17:00–18:30:, a premiazione delle categorie Narrativa e Poesia e a seguire la premiazione delle categorie Illustrazione, Fumetto e Fotografia

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Antonella Gravina, da sempre attenta alla valorizzazione della dimensione emotiva ed espressiva degli studenti, e da Francesco De Pascale, Direttore Editoriale de Il Sileno Edizioni, l’evento sarà coordinato dalla Direttrice Artistica del concorso Maria Todaro.

“Con Geografie del cuore vogliamo offrire agli studenti non solo un’occasione per esprimersi, ma uno spazio in cui imparare ad ascoltarsi, a raccontarsi e a valorizzare la propria interiorità – afferma il Direttore Editoriale Francesco De Pascale. È un progetto che unisce educazione, arte e umanità, e che ci ricorda quanto sia importante coltivare la bellezza del sentire.”

La manifestazione vedrà la partecipazione attiva di docenti, studenti e famiglie degli alunni vincitori del concorso, in un clima di festa e condivisione che celebra il valore della scuola come luogo di crescita, creatività e libertà.