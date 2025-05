- Advertisement -

RENDE – Tutti in piazza a Rende per l’incredibile spettacolo di Video Mapping 3D di Luca Agnani, l’artista visivo internazionale e light designer italiano che porta in scena le sue spettacolari opere di video mapping che trasformano edifici e spazi urbani in esperienze immersive di luce, colore e musica. L’artista si è esibito con successo, con le sue incredibili proiezioni in Italia e all’estero, animando facciate di chiese, musei, palazzi storici e persino superfici insolite come elicotteri e rocce.

L’arista che ha dato vita ai quadri di Van Gogh

Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Macerata e una formazione in Web design e animazione 3D, Agnani ha iniziato a sperimentare il video mapping applicando le sue competenze digitali all’arte visiva. Uno dei suoi progetti più celebri è Van Gogh Shadow, in cui le opere del pittore olandese prendono vita attraverso animazioni 3D, ottenendo milioni di visualizzazioni online e riconoscimenti internazionali. Un progetto che risale al 2013 e nato da un attento studio sulle ombre di alcuni dipinti del Pittore Olandese. Il lavoro, realizzato in 2 mesi, è diventato un’animazione in 3D di tredici quadri sulle note di “Experience” di Ludovico Einaudi e presentato nella digital art di Mosca, ottenendo il terzo posto al Concorso Circle of Light.

Nel 2022, ha realizzato un video mapping sulla facciata di Palazzo Ducale di Genova, mentre sulla facciata della Basilica di San Petronio di Bologna ha completato la ricostruzione di 12 progetti creati nel tempo dai più grandi Architetti della storia per il completamento della stessa facciata.

Luca Agnani sabato a Rende: lo spettacolo di Video Mapping 3D

Sabato sera anche Rende si prepara ad accogliere un evento straordinario che trasformerà gli spazi urbani in scenografie d’arte. L’evento si svolgerà in Piazza R. Kennedy e presso il Museo del Presente, dove le facciate degli edifici storici saranno animate da proiezioni dinamiche che esalteranno il patrimonio culturale locale. Le proiezioni sono previste alle ore 21:30, 21:45, 22:00, 23:00, 23:15 e 23:30.