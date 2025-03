Lotta alla processionaria, il Comune di Rende dopo le segnalazioni «avviati interventi urgenti» – FOTO

- Advertisement -

RENDE – Dopo l’articolo pubblicato ieri dalla nostra testata e relativo alla presenza della processionaria in alcune zone della città di Rende, la Commissione Straordinaria del Comune ha riferito di aver attivato il Settore “Gestione del Territorio e Ambiente“. L’azione è stata avviata a seguito delle segnalazioni ricevute in merito alla presenza di processionaria in alcuni luoghi del territorio rendese.

Sono stati pertanto effettuati già alcuni interventi, fanno sapere dal Comune “incaricando questa mattina una ditta specializzata nell’effettuare azioni urgenti di rimozione dei nidi sericei contenenti la larva del lepidottero denominato Thaumetopoea pityocampa o più comunemente Processionaria, presenti sugli alberi in aree pubbliche con relativi interventi di bonifica della pianta e delle aree immediatamente limitrofe”.

“Le modalità sono definite dal Regolamentato dal D.M. del 30/10/2007 (Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). In particolare, è stata già effettuata la bonifica dei pini in prossimità del Parco dei Nonni in località Roges, in piazza della Chiesa di Madonna di Lourdes e di un grande pino presente nella pertinenza della Scuola Media di Saporito, in Via Palladio. Resta in atto un monitoraggio dell’evolversi della situazione, per programmare eventualmente ulteriori azioni che si dovessero rendere necessarie”.