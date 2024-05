«L’ospedale di Cosenza deve essere costruito a Cosenza perché è di Cosenza»

COSENZA – “Vogliamo porre all’attenzione dei cittadini un problema che interessa tutti e su cui ultimamente si parla molto. Si tratta della costruzione del nuovo ospedale cittadino, che sarebbe dovuto sorgere a Vaglio Lise. Ricordiamo, infatti, lo studio di fattibilità realizzato da Oliverio su questo sito quando era presidente della Regione Calabria e le spese esose sostenute per pagare i tecnici”. A scriverlo in una nota è il Circolo ‘Giuseppe Saragat’, Sezione ‘Gaspare Conforti’ Cosenza.

A distanza di anni e dopo averne sentite tante (come dimenticare la proposta dell’allora sindaco Occhiuto che voleva realizzare il nuovo ospedale sulla collinetta Muoio?), oggi si parla di realizzare l’hub bruzio ad Arcavacata, vicino all’Università. Lungi da noi ogni inutile campanilismo, ma va detto che l’ospedale di Cosenza deve sorgere nel territorio di Cosenza. Logico e scontato.

Il sindaco Franz Caruso non può dire al presidente della Regione, in riferimento alla costruzione dell’ospedale: “Fallo dove vuoi, basta che lo fai”, perché dimostra di non sapere quello che dice. Infatti, l’ospedale di Cosenza deve essere edificato in città. Il Circolo Saragat ribadisce con forza che fare una unione di città, ovvero la città unica, solo per costruire l’ospedale di Cosenza nelle campagne di Arcavacata, non è ammissibile, Cosenza non si spoglia. L’ospedale di Cosenza deve essere costruito nella città dei Bruzi, proprio perché è di Cosenza“.