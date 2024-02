Lorica ospiterà, per il secondo anno consecutivo, una tappa del campionato di Snow Volley

COSENZA – Anche quest’anno e più precisamente domenica 4 febbraio, Lorica per il secondo anno di seguito, ospiterà una tappa del Campionato italiano di Snow Volley. L’appuntamento sportivo che si svolgerà presso la località turistica della Sila cosentina è stato presentato presso la Provincia di Cosenza.

Per la presidente dell’ente, Rosaria Succurro “la presenza di una tappa nazionale, per il secondo anno consecutivo, gratifica il lavoro che si sta facendo sul territorio per rilanciare l’Altopiano Silano”. Due i gironi previsti, uno maschile con otto squadre ed uno femminile.