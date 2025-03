Loizzo: «Un onore essere tra le 40 donne modello di ispirazione scientifica»

- Advertisement -

COSENZA – “E’ un onore essere tra le 40 donne modello di ispirazione in campo medico e sanitario, segnalate dalla testata ‘Innovation in Lifescience’ per il 2025″. Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Sanità Simona Loizzo. “Felice che il mio impegno nelle istituzioni sia stato apprezzato e riconosciuto, non solo dalla stampa ma anche dai pazienti e da un intero settore di cui porto istanze e criticita’ in Parlamento.

I risultati ottenuti in questi anni di governo sono davvero eccezionali: penso, ad esempio, alla battaglia per permettere a tante donne di poter accedere più facilmente ai farmaci antitumorali, al rifinanziamento del fondo per la diagnosi delle malattie rare o ancora i fondi per l’assistenza ai bimbi affetti da malattia oncologica. Senza dimenticare il grande impegno portato avanti nei numerosi interruppi che ho costituito sulla sanità digitale, malattie infiammatorie croniche intestinali, tumore al seno, stili di vita. C’e’ ancora molto da fare, ma abbiamo le idee molto chiare e proposte concrete per migliorare il sistema sanitario nazionale, restituire dignità a medici e infermieri e, soprattutto, assicurare cure adeguate ai nostri pazienti avvicinando la sanita’ a chi soffre e ai loro familiari”.