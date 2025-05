Loizzo risponde alle dichiarazioni di Caruso «faccia tosta attaccare gli investimenti di Salvini»

- Advertisement -

CATANZARO – Franz Caruso ha attaccato duramente nelle scorse ore Matteo Salvini in merito alle dichiarazioni del ministro sull’alta velocità Salerno Reggio Calabria. Caruso ha sottolineato «senza alcun pudore, comunica che il vecchio studio di fattibilità è carta straccia annunciando una nuova progettazione in corso che poi, nel rispetto dei tecnici, finanzierà. Insomma lo scippo è servito».

Parole che non sono piaciute alla deputata della Lega, Simona Loizzo, che passa al contrattacco e rivolgendosi al sindaco di Cosenza replica «ci vuole coraggio e faccia tosta per attaccare gli investimenti con i cantieri finanziati aperti per 20 miliardi, una cifra che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica, che il ministro Salvini ha previsto per la Calabria. E’ evidente che il sindaco di Cosenza Franz Caruso ne ha, eccome se ne ha».

«E questo non ci stupisce – aggiunge Loizzo – dato che il primo cittadino non è per nulla nuovo a dichiarazioni paradossali come quella che abbiamo letto in queste ultime ore mentre, a differenza sua, il ministro e la Lega preferendo i fatti alle chiacchiere, ha raccontato ai cittadini quello che stiamo facendo per le strade, le autostrade, le ferrovie e le case calabresi, oltre a quello che ci aspetta per il futuro. In questo nostro progetto, l’Alta Velocità c’è con buona pace di Caruso che continua a mostrare nervosismo, forse per la splendida accoglienza che Cosenza ha riservato a Matteo Salvini».