Loizzo: «Pronta a collaborare con Caruso per riqualificare le periferie di Cosenza»

COSENZA – “Non ho difficoltà a collaborare con il sindaco Franz Caruso per cercare fondi in grado di poter riqualificare le periferie”. Lo afferma Simona Loizzo deputato della Lega. “San Vito alto è un’emergenza che in realtà dura da quando è nata – dice Loizzo – così come a Via Popilia possono essere effettuati interventi strategici. Vanno bene i fondi Cis e tutte le iniziative che possano rivitalizzare il centro storico. Giusto che Agenda Urbana privilegi la riqualificazione e non la manutenzione ordinaria. Penso che sia un dovere di ogni parlamentare lavorare per il bene della propria città lasciando da parte le differenze politiche. E per questo – conclude Loizzo – sono a disposizione del sindaco Caruso per ogni tipo di collaborazione istituzionale”.