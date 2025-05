Loizzo: «Investire sul Policlinico dell’Unical ma non dimentichiamo l’Annunziata»

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Il Policlinico universitario a Rende ha una sua logica imprescindibile: lì cresce la Facoltà di Medicina, lì si formano i medici del futuro. Ma non possiamo dimenticare l’Ospedale dell’Annunziata, che rappresenta un pilastro storico e funzionale della sanità calabrese”. Così la deputata Simona Loizzo rilancia il dibattito sul sistema sanitario della provincia di Cosenza.

“Occorre investire con forza su entrambi i fronti: da un lato il nuovo, con il Policlinico universitario che può diventare un polo d’eccellenza e innovazione. Dall’altro, l’Annunziata deve essere oggetto di una rigenerazione strategica: pensare oggi a un suo riposizionamento significa guardare al futuro con intelligenza, convertendolo in una struttura moderna, dedicata a percorsi sanitari differenziati e altamente digitalizzati.”

Loizzo sottolinea la necessità di una visione integrata: “Non è il momento delle divisioni campanilistiche. È il momento delle sinergie e delle scelte coraggiose. La Facoltà di Medicina è una conquista per l’intera Calabria, ma anche l’Annunziata vanta reparti di eccellenza che vanno rafforzati e rilanciati. Pensiamo da calabresi, non da cittadini di una singola città. La sfida è costruire un sistema sanitario che unisca e innalzi i livelli di cura in tutto il territorio.”